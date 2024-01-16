Акумулятор (акумуляторна батарея або АКБ) – один із основних вузлів автомобіля. АКБ, так само як й інші прилади, мають терміни придатності, можуть виходити з ладу чи розряджатися.

Сьогодні українці часто використовують автомобільні акумулятори не за прямим призначенням. Річ у тім, що до АКБ можна підʼєднувати лампочки та ліхтарі, а також заряджати телефони та інші пристрої.

Як зарядити автомобільний акумулятор, читайте в нашому матеріалі.

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Перевіряємо заряд акумуляторної батареї Перед початком заряджання варто перевірити стан акумулятора. Це можна зробити кількома способами: в салоні автомобіля (на панелі керування водії завжди бачать заряд свого акумулятора);

на вбудованому індикаторі заряду (є на більшості АКБ);

за допомогою мультиметра - спеціального пристрою, який вимірює напругу, підʼєднуючись до клем акумулятора. На екрані мультиметра можна побачити, в якому стані АКБ. Найкраще орієнтуватися на індикатор заряду акумулятора. Він розташований на корпусі АКБ (невелика зелена лампочка). Якщо електроліт достатнього рівня та щільності, то індикатор зелений. Якщо зеленої кульки немає, акумулятор розряджений. Якщо ви використовуєте мультиметр, то орієнтуйтесь на такі показники: 12,6 В та вище – повністю заряджений;

12,42 В – зарядка на рівні 80%;

12,3 В – 60% заряду;

11,9 В – 40%;

11,58 В – залишилося менше 20%;

10,5 В – 0%.

Як зарядити акумулятор: крок 1 Насамперед потрібно знайти чи купити зарядний пристрій для акумулятора. Традиційний автомобільний зарядний пристрій – трансформаторний блок живлення з амперметром.

Крок 2 На кожному зарядному пристрої є амперметр, який потрібно підʼєднати до клем акумулятора. Врахуйте полярність: плюс підʼєднуємо до плюса, мінус - до мінуса.

Крок 3 Увімкніть зарядний прилад в мережу.

Способи заряджання АКБ Виділяють два основних способи заряджання автомобільного акумулятора: Постійним струмом - найбільш ефективний спосіб. Потребує постійного контролю власника та проходить у кілька етапів. Постійною напругою - простіший, але зарядить АКБ лише до 80%.

Заряджання постійним струмом Струм для заряджання АКБ повинен дорівнювати 10% від початкової місткості акумулятора. Спершу вам потрібно підʼєднати зарядний пристрій до акумулятора. Заряджання повинно відбуватися, поки напруга на клемах АКБ не підніметься до 14,3-14,4 В. Потім зменште струм у два рази та продовжуйте заряджання. Коли побачите, що напруга піднялася до 15 В – зменште струм ще в два рази та заряджайте, поки значення напруги та струму не будуть змінюватися.

Заряджання постійною напругою Вам потрібно підʼєднати АКБ до зарядного пристрою, встановити напругу в межах 14,4-14,5 В та чекати закінчення заряджання.