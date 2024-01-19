Бывают случаи, когда необходимо снять аккумулятор в машине. Этот процесс очень простой, поэтому сделать всю работу можно самостоятельно. Главное знать, как правильно снять аккумулятор с машины, и соблюдать последовательность действий.

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию с советами, как снять аккумулятор с машины.

Как снять аккумулятор с машины: пошаговая инструкция

Проблемы с аккумулятором случаются у каждого водителя. Решать их нужно очень быстро, потому что без АКБ машина не поедет.

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Аккумуляторную батарею, в зависимости от использования, рекомендуется менять каждые несколько лет. Если аккумулятор установлен под капотом, то самостоятельно снять и заменить его будет очень просто.

Как снять аккумулятор для замены или обслуживания:

Прежде всего необходимо отключить зажигание автомобиля.

Открутить гайки и снять клеммы аккумулятора, соблюдая строгую последовательность .

. Первым делом снимается минусовая клемма (-) стоковывода аккумулятора. Делается это для того, чтобы обесточить всю систему и разомкнуть цепь.

Плюсовую клемму (+) в первую очередь нельзя откручивать, поскольку ее снятие происходит с помощью металлического ключа, а любой металл — это минус (-). Если вы будете откручивать (+) и зацепите ключом что-нибудь металлическое в машине, то может произойти искра, что крайне нежелательно.

После того, как была снята клемма (-), откручивается плюсовая клемма (+). После этого аккумулятор будет полностью отключен от сети.

Далее снимаются все крепления. Для этого необходимо снять винт крепления и открутить шпильку.

Когда все детали будут отсоединены, аккумулятор можно будет извлечь. Он тяжелый, поэтому делать это необходимо очень осторожно, чтобы не задеть другие смежные элементы.

Устанавливается аккумулятор в обратном порядке. Клеммы также надо затягивать в обратном порядке — сначала (+), а потом (-).

Как понять, когда нужно снимать аккумулятор с машины

В работоспособном автомобиле аккумулятор не разряжается слишком часто и не требует постоянной подзарядки. Когда АКБ изнашивается, он нуждается в замене, поскольку уже исчерпал свой ресурс. К признакам неисправности аккумулятора можно отнести:

проблемы с работой стартера;

проблемы с запуском двигателя;

потребность в регулярной зарядке аккумулятора;

быстрый разряд аккумулятора из-за прослушивания радио с выключенным двигателем;

неисправность электроники (например, индикаторов или центрального замка);

резкое падение напряжения при запуске двигателя.

Бывает, что нужно снять аккумулятор с машины при необходимости почистить клеммы, убрать накипь, отложения или грязь, которые негативно влияют на контакт.

Для оценки эффективности работы аккумулятора можно сделать тесты под нагрузкой, которые расскажут, как ведут себя ячейки АКБ в нормальных условиях.

Если они не могут генерировать ток, необходимый для беспроблемного запуска двигателя, и аккумулятор быстро разряжается после использования стартера — необходима замена.