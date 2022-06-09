Якщо у вас запланований візит до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, але ви не знаєте вартість послуги, сервіс Калькулятор орієнтованої вартості реєстрації транспортних засобів допоможе вам.

Онлайн-помічника для самостійного прорахунку вартості реєстрації транспортного засобу пропонує МВС. Такий сервіс допоможе вам не хвилюватися за гроші під час реєстрації авто.

Прорахувати вартість онлайн можна, перейшовши за посиланням. Калькулятор орієнтовної вартості отримання адміністративної послуги пропонує – перереєстрацію зі

зміною власника та перереєстрацію без зміни власника.

Зараз дивляться

Якщо вам потрібно зробити перереєстрацію зі зміною власника, необхідно заповнити поля:

Обрати ТЗ за його конструкцією. Вказати середню ринкову чи оцінну вартість ТЗ у гривнях.

Варто зазначити, що для кожного транспортного засобу з’являються додаткові поля для заповнень. Так, наприклад, при виборі легкового авто потрібно вказати – чи зареєстроване воно на території України і чи ви хочете обрати комбінацію номера.

Якщо вам потрібно розрахувати вартість отримання адміністративної послуги, необхідно заповнити поля:

Обрати ТЗ за його конструкцією. Вказати виробництво ТЗ.

За допомогою онлайн-помічника можна дізнатися не тільки, скільки обійдеться реєстраційна послуга сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу, але і які саме податки та збори, і в якому розмірі сплачуються в кожному конкретному випадку.