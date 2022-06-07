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До 2,6 тис. на добу: темпи завезення авто з-за кордону в червні почали спадати

7 Червня 2022, 14:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Темпи ввезення авто з Європи за пільговими умовами на початку червня почали спадати.

Наразі українці за день розмитнюють приблизно 2 650 авто. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

У травні громадяни нашої країни завозили близько 4-5 тис. машин на день.

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– Станом на 6 червня у нас завезли 140 310 авто. Загальна сума податкової знижки надана на 15,4 млрд грн, – зазначив Железняк.

Також він додав, що найбільше машин заїхало через Волинську митницю – близько 36 тис. І поділився графіком з інших митниць.

  1. Волинська митниця – 35 899 авто;
  2. Львівська митниця – 27 058 авто;
  3. Рівненська митниця – 13 991 авто;
  4. Закарпатська митниця – 11 543 авто;
  5. Івано-Франківська митниця – 9 247 авто;
  6. Житомирська митниця – 7 356 авто;
  7. Вінницька митниця – 6 976 авто;
  8. Чернівецька митниця – 6 066 авто;
  9. Тернопільська митниця – 5 369 авто;
  10. Київська митниця – 4 505 авто.

Раніше ми писали, які автомобілі найкраще купують у Європі. Найпопулярнішою моделлю у квітні виявився Peugeot 208. Друге місце за німецьким кросовером Volkswagen T-Roc.

Третє – бюджетний хетчбек Dacia Sandero.

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Теги
авто з європи, Митниця
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