Если у вас запланирован визит в сервисный центр Министерство внутренних дел Украины, но вы и не знаете стоимость услуги, сервис Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств поможет вам.

Онлайн-помощника для самостоятельного просчета стоимости регистрации транспортного средства предлагает МВД. Такой сервис поможет вам не волноваться за средства во время регистрации авто.

Просчитать стоимость онлайн можно перейдя по ссылке. Калькулятор ориентировочной стоимости получения административной услуги предлагает — перерегистрацию со

сменой владельца и перерегистрацию без смены владельца.

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Если вам нужно сделать перерегистрацию со сменой владельца, необходимо заполнить поля:

Выбрать ТС по его конструкции. Указать среднюю рыночную или оценочную стоимость ТС в гривнах.

Стоит отметить, что для каждого ТС появляются дополнительные поля для заполнений. Так, например, при выборе легкового авто нужно указать — зарегистрировано ли оно на территории Украины и хотите ли вы выбрать комбинацию номера.

Если вам нужно рассчитать стоимость получения административной услуги, необходимо заполнить поля:

Выбрать ТС по его конструкции. Указать производство ТС.

С помощью онлайн-помощника можно узнать не только, сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, но и — какие именно налоги и сборы, и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.