Навіть новий автомобіль може вийти з ладу і спинитися посеред дороги. Що робити? Викликати евакуатор? Але ж подібне “задоволення” коштує чимало. Простіше і дешевше відбуксирувати авто власними силами. Ви зробите це без пригод, якщо знатимете секрети правильного буксирування. Ними з Фактами ICTV поділився інструктор із контраварійного водіння Сергій Гусєв.

– Не всі автомобілі можна буксирувати. Якщо машина має автоматичну коробку передач або варіатор, то краще викликати евакуатор. Бо таку автівку під час буксирування легко пошкодити, – одразу застерігає інструктор.

Якщо ж викликати евакуатор немає можливості:

машини з автоматичною коробкою буксируються на нейтральній передачі;

автівки з варіатором – увімкненими.

Методи буксирування автівки

Варто знати всі методи буксирування пошкодженої автівки, щоб обрати для себе найбезпечніший. Є три способи буксирування:

Зараз дивляться

на гнучкій зчіпці; на жорсткій зчіпці; за допомогою неповного завантаження транспортного засобу.

Найпоширеніший – перший спосіб. Тому кожний автомобіліст возить у багажнику гнучкий трос, який кріпиться до іншої автівки.

Жорстка зчіпка використовується для буксирування дуже важких автомобілів і тоді, коли немає водія, який міг би сісти за кермо зламаної або пошкодженої машини.

Часткове завантаження використовують для буксирування автівок зі зламаними гальмами, рульовим механізмом та пошкодженою передньою частиною тачки.

– У разі, якщо потрібно відбуксирувати авто на далеку відстань, теж краще обрати спосіб часткового завантаження, – радить Сергій Гусєв.

Як правильно буксирувати автівку на гнучкій зчіпці

Гнучка зчіпка – не є універсальним методом буксирування, оскільки її не можна використовувати під час ожеледиці й на гірській місцевості, – застерігає фахівець.

Також не варто застосовувати гнучку зчіпку, якщо:

машина, яку потрібно відбуксирувати, має зламаний рульовий механізм і гальма;

за кермо обох автівок мусять сідати недосвідчені водії.

Щоб зробити буксирування легшим, варто чіпляти трос не по прямій, а щоб він утворював косу лінію. Ось кілька корисних порад для тих, хто хоче безпечно відбуксирувати авто на гнучкій зчіпці:

Не робіть різких рухів, кермуйте максимально плавно. Слідкуйте, щоб трос не провисав, а був постійно натягнутим. Водій, який тягне пошкоджену автівку, повинен обирати широкі траєкторії, особливо на поворотах, бо є ризик, що буксирований автомобіль зачепить бордюр чи іншу автівку. Ще до руху автівок, водіям потрібно домовитися про сигнали, щоб під час їзди діяти швидко і розуміти один одного. Першим гальмує автомобіль, який буксирують, а вже потім той, що тягне. Так ви уникнете зіткнення двох машин і провисання троса.

А ще слід завчасно подбати про теплий одяг і ганчірку, оскільки ні двірники, ні пічка, скоріше за все, не працюватимуть.

Правила дорожнього руху при буксируванні

Найважливіше – обрати безпечну швидкість. Автомобіль, який буксирують, матиме “важкі” гальма і кермо через неробочий гідропідсилювач. І на великій швидкості ви просто не встигнете загальмувати. Тому не варто їхати швидше 50 км на годину.

Буксирувальник під час руху обов’язково включає ближнє світло фар, навіть якщо він рухається в світлу пору доби. А ось машина, яку буксирують, вмикає аварійку.

Жорстка зчіпка не повинна бути довшою за 4 м, гнучка – за 6 м. І обов’язково мусить мати якісь світловідбивні елементи для того, щоб інші автомобілі та пішоходи бачили цей трос і не вклинювалися між двома автівками.

Якщо немає змоги увімкнути фари і аварійку на автівці, яку буксирують, обов’язково позаду потрібно прикріпити знак аварійної зупинки. Так інші учасники дорожнього руху зрозуміють, що машина зламана.

Повороти ж доведеться показувати руками через відчинене вікно.

Перелаштовуватися із ряду в ряд потрібно спочатку задньому автомобілю, а потім вже буксирувальнику.

Якщо ви не будете робити різких рухів під час буксирування, якщо завчасно домовитесь про маршрут і сигнали, то збережете цілим трос і безпечно відбуксируєте автомобіль до місця призначення.