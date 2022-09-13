Даже новый автомобиль может выйти из строя и остановиться посреди дороги. Что делать? Вызвать эвакуатор? Но ведь подобное “удовольствие” стоит немало. Проще и дешевле отбуксировать авто своими силами. Вы сделаете это без приключений, если узнаете секреты правильной буксировки. Ими с Фактами ICTV поделился инструктор по контраварийному вождению Сергей Гусев.

– Не все автомобили можно буксировать. Если машина имеет автоматическую коробку или вариатор, то лучше вызвать эвакуатор. Потому что такой автомобиль во время буксировки легко повредить, – сразу предостерегает инструктор.

Если вызвать эвакуатор нет возможности:

машины с автоматической коробкой буксируются на нейтральной передаче;

автомобили с вариатором – включенными.

Методы буксировки автомобиля

Следует знать все методы буксировки поврежденного автомобиля, чтобы выбрать для себя самый безопасный. Есть три способа буксировки:

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на гибкой сцепке; на жесткой сцепке; с помощью неполной загрузки транспортного средства.

Самый распространенный – первый способ. Поэтому каждый автомобилист возит в багажнике гибкий трос, который крепится к другому автомобилю.

Жесткая сцепка используется для буксировки очень тяжелых автомобилей и тогда, когда нет водителя, который мог бы сесть за руль сломанной или поврежденной машины.

Частичную загрузку используют для буксировки автомобилей со сломанными тормозами, рулевым механизмом и поврежденной передней частью тачки.

– В случае, если нужно отбуксировать авто на далекое расстояние, тоже лучше выбрать способ частичной загрузки, – советует Сергей Гусев.

Как правильно буксировать автомобиль на гибкой сцепке

Гибкая сцепка – не универсальный метод буксировки, поскольку ее нельзя использовать во время гололедицы и на горной местности, – предостерегает специалист.

Также не следует применять гибкую сцепку, если:

машина, которую нужно отбуксировать, имеет сломанный рулевой механизм и тормоза;

за руль обоих автомобилей должны садиться неопытные водители.

Чтобы сделать буксировку легче, следует цеплять трос не по прямой, а чтобы он образовывал косую линию. Вот несколько полезных советов для тех, кто хочет безопасно отбуксировать авто на гибкой сцепке:

Не совершайте резких движений, управляйте максимально плавно. Следите, чтобы трос не провисал, а был постоянно натянут. Водитель, тянущий поврежденный автомобиль, должен выбирать широкие траектории, особенно на поворотах, так как есть риск, что буксированный автомобиль заденет бордюр или другой автомобиль. Еще до движения автомобилей водителям нужно договориться о сигналах, чтобы во время езды действовать быстро и понимать друг друга. Первым тормозит буксируемый автомобиль, а уже потом тянущий. Так вы избежите столкновения двух машин и провисания троса.

А еще следует заблаговременно позаботиться о теплой одежде и тряпке, поскольку ни дворники, ни печка, скорее всего, не будут работать.

Правила дорожного движения при буксировке

Самое важное – выбрать безопасную скорость. Буксируемый автомобиль будет иметь “тяжелые” тормоза и руль из-за неработающего гидроусилителя. И на большой скорости вы просто не успеете затормозить. Потому не стоит ехать быстрее 50 км в час.

Буксировщик во время движения обязательно включает ближний свет фар, даже если он двигается в светлое время суток. А вот буксируемая машина включает аварийку.

Жесткая сцепка не должна быть длиннее 4 м, гибкая – 6 м. И они обязательно должны иметь какие-то световозвращающие элементы для того, чтобы другие автомобили и пешеходы видели этот трос и не вклинивались между двумя автомобилями.

Если нет возможности включить фары и аварийку на буксируемом автомобиле, обязательно сзади нужно прикрепить знак аварийной остановки. Так другие участники дорожного движения поймут, что машина сломана.

Повороты придется показывать руками через открытое окно.

Перестраиваться из ряда в ряд нужно сначала заднему автомобилю, а затем уже буксировщику.

Если вы не будете делать резких движений во время буксировки, если заранее договоритесь о маршруте и сигналах, то сохраните целым трос и безопасно отбуксируете автомобиль к месту назначения.