Даже новый автомобиль может выйти из строя и остановиться посреди дороги. Что делать? Вызвать эвакуатор? Но ведь подобное “удовольствие” стоит немало. Проще и дешевле отбуксировать авто своими силами. Вы сделаете это без приключений, если узнаете секреты правильной буксировки. Ими с Фактами ICTV поделился инструктор по контраварийному вождению Сергей Гусев.
– Не все автомобили можно буксировать. Если машина имеет автоматическую коробку или вариатор, то лучше вызвать эвакуатор. Потому что такой автомобиль во время буксировки легко повредить, – сразу предостерегает инструктор.
Если вызвать эвакуатор нет возможности:
- машины с автоматической коробкой буксируются на нейтральной передаче;
- автомобили с вариатором – включенными.
Методы буксировки автомобиля
Следует знать все методы буксировки поврежденного автомобиля, чтобы выбрать для себя самый безопасный. Есть три способа буксировки:
- на гибкой сцепке;
- на жесткой сцепке;
- с помощью неполной загрузки транспортного средства.
Самый распространенный – первый способ. Поэтому каждый автомобилист возит в багажнике гибкий трос, который крепится к другому автомобилю.
Жесткая сцепка используется для буксировки очень тяжелых автомобилей и тогда, когда нет водителя, который мог бы сесть за руль сломанной или поврежденной машины.
Частичную загрузку используют для буксировки автомобилей со сломанными тормозами, рулевым механизмом и поврежденной передней частью тачки.
– В случае, если нужно отбуксировать авто на далекое расстояние, тоже лучше выбрать способ частичной загрузки, – советует Сергей Гусев.
Как правильно буксировать автомобиль на гибкой сцепке
Гибкая сцепка – не универсальный метод буксировки, поскольку ее нельзя использовать во время гололедицы и на горной местности, – предостерегает специалист.
Также не следует применять гибкую сцепку, если:
- машина, которую нужно отбуксировать, имеет сломанный рулевой механизм и тормоза;
- за руль обоих автомобилей должны садиться неопытные водители.
Чтобы сделать буксировку легче, следует цеплять трос не по прямой, а чтобы он образовывал косую линию. Вот несколько полезных советов для тех, кто хочет безопасно отбуксировать авто на гибкой сцепке:
- Не совершайте резких движений, управляйте максимально плавно.
- Следите, чтобы трос не провисал, а был постоянно натянут.
- Водитель, тянущий поврежденный автомобиль, должен выбирать широкие траектории, особенно на поворотах, так как есть риск, что буксированный автомобиль заденет бордюр или другой автомобиль.
- Еще до движения автомобилей водителям нужно договориться о сигналах, чтобы во время езды действовать быстро и понимать друг друга.
- Первым тормозит буксируемый автомобиль, а уже потом тянущий. Так вы избежите столкновения двух машин и провисания троса.
А еще следует заблаговременно позаботиться о теплой одежде и тряпке, поскольку ни дворники, ни печка, скорее всего, не будут работать.
Правила дорожного движения при буксировке
Самое важное – выбрать безопасную скорость. Буксируемый автомобиль будет иметь “тяжелые” тормоза и руль из-за неработающего гидроусилителя. И на большой скорости вы просто не успеете затормозить. Потому не стоит ехать быстрее 50 км в час.
Буксировщик во время движения обязательно включает ближний свет фар, даже если он двигается в светлое время суток. А вот буксируемая машина включает аварийку.
Жесткая сцепка не должна быть длиннее 4 м, гибкая – 6 м. И они обязательно должны иметь какие-то световозвращающие элементы для того, чтобы другие автомобили и пешеходы видели этот трос и не вклинивались между двумя автомобилями.
Если нет возможности включить фары и аварийку на буксируемом автомобиле, обязательно сзади нужно прикрепить знак аварийной остановки. Так другие участники дорожного движения поймут, что машина сломана.
Повороты придется показывать руками через открытое окно.
Перестраиваться из ряда в ряд нужно сначала заднему автомобилю, а затем уже буксировщику.
Если вы не будете делать резких движений во время буксировки, если заранее договоритесь о маршруте и сигналах, то сохраните целым трос и безопасно отбуксируете автомобиль к месту назначения.