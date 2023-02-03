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Як підтримувати чистоту в авто: від пилососу до контейнерів з їжею

3 Лютого 2023, 12:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Запорука довговічності автомобіля, це акуратне водіння та підтримка чистоти – як зовні, так і всередині. Однак далеко не всі водії знають, як підтримувати первозданний вид салону – для цього є спеціальні лайфхаки, які помітно спростять життя.

Лайфхаки, які допоможуть підтримувати чистоту в авто – далі у матеріалі.

Сміття в салоні найчастіше з’являється через їжу – її потрібно десь розмістити, а потім залишити обгортки. Для цього можна використовувати спеціальні контейнери – вони досить універсальні, і в них влізе як пляшка води, так і бутерброди або посуд.

Зараз дивляться

Якщо пасажирами часто є тварини, можна скористатися спеціальними щітками для видалення вовни з сидінь. Вони коштують досить дешево і точно є в будь-якому зоомагазині.

Якщо сміття накопичуються в кишенях дверних ручок занадто швидко – можна придбати маленьке відерце для упаковок від їжі та іншого приладдя. Є навіть такі моделі, які можна розмістити в підлокітник між пасажирським та водійським сидінням.

Щоб пил не створював дискомфорт водію та пасажирам, можна придбати міні-пилосос для автомобіля. Вони не коштують дуже дорого, і не потребують постійного електроживлення – сучасні моделі працюють на акумуляторах. Можна пройтися не тільки сидіннями, а й під ними, і навіть у багажнику.

Там, де пилосос не дістає – чудово впорається зубна щітка – це можуть бути складки на швах оббивки сидінь, або місця стику пластикових деталей.

Щоб не діставати щоразу пилосос чи щітку, можна купити собі набір вологих серветок. Ними можна легко прибрати пляму від їжі із пластику, або протерти підсклянку до блиску. Є як автомобільні, але можуть із завданнями впоратися і звичайні, якщо вони мають спирт.

Також можна придбати засоби для чищення авто – зазвичай вони продаються набором разом із рідинами, щітками та ганчірками. Таким глибоким очищенням можна зайнятися у вихідні, щоб у понеділок уже їхати на роботу в практично новому салоні.

Крім прибирання, в авто повинні бути й інше приладдя, яке не тільки полегшить життя, а й може виручити у скрутну хвилину. 10 корисних речей в авто – читайте на Фактах ICTV.

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