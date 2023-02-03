Залог долговечности автомобиля, это аккуратное вождение и поддержка чистоты — как снаружи, так и внутри. Однако, далеко не все водители знают, как поддерживать первозданный вид салона — для этого есть специальные лайфхаки, которые заметно упростят жизнь.

Лайфхаки, которые помогут поддерживать чистоту в авто — далее в материале.

Мусор в салоне чаще всего появляется из-за еды — ее нужно где-то разместить, а затем и оставить обертки. Для этого можно использовать специальные контейнеры — они достаточно универсальные, и в них влезет как бутылка воды, так и бутерброды или даже посуду.

Сейчас смотрят Если пассажирами часто являются животные — можно воспользоваться специальными щетками для удаления шерсти с сидений. Они стоят достаточно дешево, и точно есть в любом зоомагазине. Если мусор накапливаются в карманах дверных ручек слишком быстро — можно приобрести маленькое ведерко для упаковок от еды и других принадлежностей. Есть даже такие модели, которые можно разместить в подлокотник между пассажирским и водительским сиденьем. Чтобы пыль не создавала дискомфорт водителю и пассажирам, можно приобрести мини-пылесос для автомобиля. Они не стоят очень дорого, и не нуждаются в постоянном электропитании — современные модели работают на аккумуляторах. Можно пройтись не только по сидениям, но и под ними, и даже в багажнике. Там, где пылесос не достает — отлично справится зубная щетка — это могут быть складки на швах обивки сидений, или же места стыка пластиковых деталей. Чтобы не доставать каждый раз пылесос или щетку, можно купить себе набор влажных салфеток. Ими можно легко убрать пятно от еды с пластика, или протереть подстаканник до блеска. Есть как автомобильные, но могут с задачами справиться и обычные, если у них есть спирт. Также можно приобрести средства для чистки авто — обычно они продаются набором вместе с жидкостями, щетками и тряпками. Такой глубокой очисткой можно заняться на выходных, чтобы в понедельник уже ехать на работу в практически новом салоне. Помимо уборки, в авто должны быть и другие принадлежности, которые не только облегчат жизнь, но и могут выручить в трудную минуту. 10 полезных вещей в авто — читайте на Фактах ICTV. Читайте также: Как забрать эвакуированное авто со штрафплощадки через Дію: пошаговая инструкция

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