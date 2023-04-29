Купівля вживаних авто – це часто придбання кота в мішку. Дуже важко під час побіжного огляду дізнатися про реальний стан машини. А ще й продавці грішать тим, що виправляють дані одометра – приладу, який рахує кілометраж. Як перевірити пробіг авто, Фактам ICTV розповів заступник директора, завідувач відділу автотехнічних досліджень і криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України Віктор Халявка.

Авто з яким пробігом краще купувати

Безумовно, найкраще придбати нову машину із салону. Але такі покупки не по кишені багатьом українцям. Тож ринок вживаних авто процвітає. Цим нерідко користуються шахраї, скручуючи пробіг авто і видаючи його за більш нове та справне.

Купуйте транспортні засоби в тих, кому ви дійсно довіряєте, або в продавців із бездоганною репутацією. Так більше шансів уникнути шахрайства.

Якщо купуєте у незнайомця, скористайтеся простими порадами:

1. Шукайте авто з реальним пробігом. В середньому машина проїжджає 15-20 тис. кілометрів за рік. Якщо автівкою користуються не щодня, то близько 5 тис. От і підрахуйте, чи може автомобіль, якому 10 років, мати пробіг 30 тис. км.

2. Вивчайте сервісну книжку – там зазвичай пишуть пробіг авто. Якщо такої немає і продавець не пам’ятає, на якому сервісі востаннє ремонтував машину, це підозріло.

3. Дивіться на ціну. Якщо продавець хоче продати вам машину за ціною, набагато нижчою від ринкової, та водночас вона має маленький пробіг, скоріше за все, вас дурять.

Чому небезпечно купувати автівку зі скрученим одометром

У більшості європейських країн передбачена кримінальна відповідальність за фальсифіковані дані про автівку, яка виставлена на продаж. Наприклад, у Польщі можна сісти за скручений пробіг машини на 5 років до в’язниці.

– На жаль, українських шахраїв, які продають автівки зі скрученим пробігом, покарати на законодавчому рівні неможливо. Для них лише збираються запровадити відповідальність, але коли це трапиться, невідомо. Вся відповідальність, по суті, лякає на плечі покупця, – нарікає експерт.

Автомобіль із великим пробігом має менший ресурс, більшу зношеність деталей, а отже й потребуватиме дорожчого та серйознішого ремонту. А ще така автівка не відповідає екологічним нормам. Тому, якщо повернуть обов’язковий техогляд для всіх транспортних засобів, то така машина його пройти не зможе.

Як перевірити пробіг авто, якщо є сумніви

Реальний пробіг автомобіля можна перевірити комп’ютером. Всі ліцензовані СТО мають таке обладнання.

Нечесні ділки намагаються скручувати пробіг автомобіля, щоб дорожче продати автівку. Але є машини, з якими провернути таку схему неможливо. Зазвичай це праворульні моделі китайського та японського виробництва.

Є також способи візуально виявити, що автомобіль має більший пробіг, аніж є на одометрі:

Потерте кермо.

Старі на вигляд педалі.

Зношеність гальмівних дисків.

Сколи на склі.

Забруднені й потерті сидіння.

Також звертайте увагу на лакофарбове покриття. Якщо покупець розповідає, що машина просто 5 років стояла в гаражі й на ній ніхто не їздив, то й зовні вона має здаватися майже новою. Бо лакофарбове покриття автівки з пробігом, наприклад, 300 тис., буде досить зношеним, адже на нього впливають і сонце, і камінці, і гілки дерев.

Якщо маєте хоч найменші сумніви в справності автомобіля чи в реальності показників одометра, звертайтеся до фахівця. Зекономивши кількасот гривень на діагностиці, ви можете витрати набагато більше на ремонт.