Покупка подержанных авто — это часто приобретение кота в мешке. Очень трудно при беглом осмотре узнать о реальном состоянии машины. А еще и продавцы грешат тем, что исправляют данные одометра — прибора, который считает километраж. Как проверить пробег авто, Фактам ICTV рассказал заместитель директора, заведующий отделом автотехнических исследований и криминалистического исследования транспортных средств Черкасского НИЭКЦ МВД Украины Виктор Халявка.

Авто с каким пробегом лучше покупать

Безусловно, лучше всего приобрести новую машину из салона. Но такие покупки не по карману многим украинцам. Поэтому рынок подержанных авто процветает. Этим нередко пользуются мошенники, скручивая пробег авто и выдавая его за более новое и исправное.

Покупайте транспортные средства у тех, кому вы действительно доверяете, или у продавцов с безупречной репутацией. Так больше шансов избежать мошенничества.

Если покупаете у незнакомца, воспользуйтесь простыми советами:

1. Ищите авто с реальным пробегом. В среднем машина проезжает 15-20 тыс. километров в год. Если машиной пользуются не каждый день, то около 5 тыс. Вот и подсчитайте, может ли автомобиль, которому 10 лет, иметь пробег 30 тыс. км.

2. Изучайте сервисную книжку — там обычно пишут пробег авто. Если такой нет и продавец не помнит, на каком сервисе последний раз ремонтировал машину, это подозрительно.

3. Смотрите на цену. Если продавец хочет продать вам машину по цене намного ниже рыночной и при этом у нее маленький пробег, скорее всего, вас обманывают.

Почему опасно покупать машину со скрученным одометром

В большинстве европейских стран предусмотрена уголовная ответственность за фальсифицированные данные об автомобиле, выставленном на продажу. Например, в Польше можно сесть за скрученный пробег машины на 5 лет в тюрьму.

— К сожалению, украинских мошенников, которые продают машины со скрученным пробегом, наказать на законодательном уровне невозможно. Для них только собираются вводить ответственность, но когда это случится, неизвестно. Вся ответственность, по сути, ложится на плечи покупателя, — сетует эксперт.

Автомобиль с большим пробегом имеет меньший ресурс, большую изношенность деталей, а следовательно — потребует более дорогого и серьезного ремонта. А еще такая машина не соответствует экологическим нормам. Потому, если вернут обязательный техосмотр для всех транспортных средств, такая машина его пройти не сможет.

Как проверить пробег авто, если есть сомнения

Реальный пробег автомобиля можно проверить компьютером. Все лицензированные СТО имеют такое оборудование.

Нечестные дельцы пытаются скручивать пробег автомобиля, чтобы дороже продать машину. Но есть машины, с которыми провернуть подобную схему невозможно. Обычно это праворульные модели китайского и японского производства.

Есть также способы визуально обнаружить, что автомобиль имеет пробег больше, чем на одометре:

Потертый руль.

Старые на вид педали.

Изношенность тормозных дисков.

Сколы на стекле.

Загрязненные и потертые сиденья.

Также обращайте внимание на лакокрасочное покрытие. Если покупатель рассказывает, что машина просто 5 лет стояла в гараже и на ней никто не ездил, то и внешне она должна выглядеть почти новой. Потому что лакокрасочное покрытие машины с пробегом, например, 300 тыс. будет достаточно изношенным, ведь на него влияют и солнце, и камни, и ветви деревьев.

Если есть хоть малейшие сомнения в исправности автомобиля или в реальности показателей одометра, обращайтесь к специалисту. Сэкономив несколько сотен гривен на диагностике, вы можете потратить гораздо больше на ремонт.