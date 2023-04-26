Показник витрати пального часто стає вирішальним під час вибору авто – економний двигун допоможе істотно заощадити, особливо з нинішніми цінами на бензин або дизель. Щоправда, автовиробники часто вказують неточні дані про апетити транспорту – найправильніше буде перевірити самому.

Як порахувати витрату пального автомобіля – читайте в матеріалі.

Як самостійно порахувати витрату пального

Так, один із найочевидніших і найпростіших способів – це перевірити самому, за допомогою заправленого “до повного” авто.

– Виходячи з кількості залитих літрів і пройдених кілометрів, можна вираховувати середню витрату. Але зазвичай вистачає і бортового комп’ютера, яким обладнані всі сучасні авто. До речі, деякі з таких пристроїв вміють показувати і кількість спожитого пального, – заявив автомобільний експерт Владислав Матяш.

Як порахувати витрату пального на 100 км

Для тих, хто хоче обійтися без бортового комп’ютера, потрібно дотримуватися простої формули:

A/B x 100=С, де A – це кількість витраченого пального, B – це кілометраж, а С – середня витрата пального.

Наприклад, якщо ви з 30 літрами бензину проїхали 300 км, то витрата буде 10 л на 100 км.

Калькулятор витрати пального

Для тих, хто не хоче рахувати самостійно, є чудовий калькулятор. У них потрібно ввести ті самі дані – кількість пального і відстань. Система сама порахує середнє значення.

Утім, навіть якщо зробити кілька замірів, то вони відрізнятимуться. Усе через фактори, які впливають на підсумкову витрату пального.

– Йдеться про стан (справність) авто, тривалість прогріву, тиск у шинах, пору року та манеру водіння. Майже на всі ці фактори ви можете впливати, а відповідно, й заощаджувати пальне, – додав Владислав.

Раніше експерт розповів, як керувати авто під час паводка. Поради допоможуть не тільки убезпечити авто, а й зробити поїздку в екстремальних умовах безпечнішою.