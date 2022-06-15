Державна прикордонна служба повідомляє, що українські водії можуть отримати або обміняти водійське посвідчення європейського зразка.

Отож, як отримати водійське посвідчення європейського зразка – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Процедура видачі міжнародного посвідчення водія

Водійське посвідчення європейського зразка видається українцям на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС.

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Термін його дії — три роки, але не більше строку дії національного українського посвідчення. Цікаво, що при наявності національного посвідчення європейського зразка, можна законно водити авто за кордоном у всіх країнах-учасницях Віденської конвенції.

Аби отримати (або обміняти) міжнародне водійське посвідчення необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС.

– Якщо у вашому місті немає територіального сервісного центру МВС, видача нового посвідчення здійснюються працівником територіального сервісного центру МВС за допомогою мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) за окремим графіком роботи, – зазначають на сайті МВС.

Цікаво, що на відміну від старих, нові посвідчення водія мають термін придатності. Старі права дійсні довічно, а нові – 30 років після видачі.

До речі, видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів та видається власнику особисто під підпис.

Які документи необхідні

Для отримання нового водійського вам необхідно:

пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи)

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Якщо ви хочете обміняти своє посвідчення на міжнародне, тоді вам знадобиться:

паспорт;

копію ІПН;

посвідчення водія.

Після подання документів, посвідчення будуть виготовляти близько п’яти днів.

Як зазначається на сайті сервісного центру МВС, міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним.