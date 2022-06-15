Государственная пограничная служба сообщает, что украинские водители могут получить или обменять водительское удостоверение европейского образца.
Итак, как получить водительское удостоверение европейского образца — читайте в материале Фактов ICTV.
Процедура выдачи международного водительского удостоверения
Водительское удостоверение европейского образца выдается украинцам на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.
Срок его действия — три года, но не более срока действия национального украинского удостоверения. Интересно, что при наличии национального удостоверения европейского образца, можно законно водить авто за рубежом во всех странах-участницах Венской конвенции.
Чтобы получить (или обменять) международное водительское удостоверение необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД.
— Если в вашем городе нет территориального сервисного центра МВД, выдача нового удостоверения осуществляется работником территориального сервисного центра МВД с помощью мобильного территориального сервисного центра МВД (специально оборудованного транспортного средства) по отдельному графику работы, — отмечают на сайте МВД.
Интересно, что в отличие от старых, новые водительские права имеют срок годности. Старые права действительны пожизненно, а новые – 30 лет после выдачи.
Кстати, выдача (обмен) международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов и выдается владельцу лично под подпись.
Какие документы необходимы
Для получения нового водительского вам необходимо:
- предъявить оригинал водительского удостоверения администратору на месте и предоставить его копию;
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места проживания вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге;
- платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату государственной услуги.
Если вы хотите обменять свое удостоверение на международное, тогда вам понадобится:
- паспорт;
- копию ИНН;
- водительское удостоверение.
После подачи документов, удостоверения будут изготавливать около пяти дней.
Как отмечается на сайте сервисного центра МВД, международное водительское удостоверение без наличия национального не является действительным.