Государственная пограничная служба сообщает, что украинские водители могут получить или обменять водительское удостоверение европейского образца.

Итак, как получить водительское удостоверение европейского образца — читайте в материале Фактов ICTV.

Процедура выдачи международного водительского удостоверения

Водительское удостоверение европейского образца выдается украинцам на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.

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Срок его действия — три года, но не более срока действия национального украинского удостоверения. Интересно, что при наличии национального удостоверения европейского образца, можно законно водить авто за рубежом во всех странах-участницах Венской конвенции.

Чтобы получить (или обменять) международное водительское удостоверение необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД.

— Если в вашем городе нет территориального сервисного центра МВД, выдача нового удостоверения осуществляется работником территориального сервисного центра МВД с помощью мобильного территориального сервисного центра МВД (специально оборудованного транспортного средства) по отдельному графику работы, — отмечают на сайте МВД.

Интересно, что в отличие от старых, новые водительские права имеют срок годности. Старые права действительны пожизненно, а новые – 30 лет после выдачи.

Кстати, выдача (обмен) международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов и выдается владельцу лично под подпись.

Какие документы необходимы

Для получения нового водительского вам необходимо:

предъявить оригинал водительского удостоверения администратору на месте и предоставить его копию;

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места проживания вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге;

платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату государственной услуги.

Если вы хотите обменять свое удостоверение на международное, тогда вам понадобится:

паспорт;

копию ИНН;

водительское удостоверение.

После подачи документов, удостоверения будут изготавливать около пяти дней.

Как отмечается на сайте сервисного центра МВД, международное водительское удостоверение без наличия национального не является действительным.