Хоча з кожним роком в Україні та в усьому світі стає дедалі більше авто з автоматичною КПП, чимало автомобілів, нехай і не найновіших, оснащені механікою.

Зламати можна обидва види коробки перемикання передач, але в кожному випадку робиться це через кілька помилок, яких в жодному разі не слід допускати. Щоб продовжити життя улюбленого авто, варто дотримуватись простих правил.

5 звичок, які вбивають механічну коробку та зчеплення на авто – далі у матеріалі.

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Однією з найпоширеніших помилок вважається їзда з не повністю відпущеною лівою педаллю, яка відповідає за зчеплення. Перемикання передач із характерним скреготом помітно швидше знищить зчеплення.

До цього можна приписати й старт із високих обертів – часті помилки серед новачків, які бояться, що автомобіль заглухне під час початку руху. Звісно, ресурс зчеплення не вічний, але традиційний старт на низьких обертах робить зношування компонентів природним. Якщо робити це недбало – ведений диск горітиме, через що водій відчує неприємний запах.

Раннє перемикання на передачу “вниз” також негативно позначиться на роботі авто. На відміну від автомобілів на автоматі, власникам механіки потрібно стежити за оборотами, інакше двигун розкрутиться вище за норму.

Ще одна часта проблема – включення задньої передачі до повної зупинки. На жаль, це тільки шкодить коробці, яка зазнає підвищених навантажень – цей удар може змусити водія поїхати на СТО.

Звичайно ж, куди без прогріву авто – олива має розігрітися, і без цього механічна КПП довго не прослужить.

У водіїв є часта проблема – не обслуговувати машину доти, доки вона не припинить їздити. Регулярна перевірка та заміна всіх розхідників дасть змогу помітно збільшити кілометраж до капітального ремонту.

Прогрівати автомобіль варто навіть влітку – необхідно для прогріву оливи та доведення до норми теплових зазорів двигуна. Що буде, якщо не прогрівати автомобіль влітку – читайте на Фактах ICTV.