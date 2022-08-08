При сильном дожде обычно увеличивается количество ДТП. Но неприятностей можно избежать, если знать, как двигаться во время ливня и как проезжать глубокие лужи. Практическими советами с читателями Фактов ICTV поделился автогонщик, представитель Автомобильной Федерации Украины Андрей Яроменко.

– Нужно понимать, что езда в сильный ливень – будь то дождь, снег или гололедица – отличается от обычной лишь коэффициентом сцепления покрышек автомобиля с дорожным покрытием. Соответственно, в сильный ливень между дорогой и покрышкой создается водяная пленка и сцепление значительно ухудшается, – предостерегает специалист.

Основные сложности езды во время ливня

Неопытные водители пытаются вообще не ездить во время ливня. Но если понимать, откуда идет опасность, проблем можно избежать.

Потеря сцепления с дорогой из-за воды на дороге. Тогда автомобиль теряет управляемость. Это приводит к заносу или сносу. Занос – это скольжение задних колес, снос – передних. Слишком резкие движения рулем. В любую погоду нужно ездить мягко, все действия водителя должны быть плавными. Однако чем меньше сцепление покрышки (например, в ливень), тем больше видны ошибки. Если на сухом асфальте даже резкие движения позволяют ехать безопасно, потому что сухое покрытие удерживает автомобиль на дороге, то на мокром – резкие движения приводят к роковым ошибкам – заносу, вылету с дороги и т.д. Чем сильнее ливень, тем меньше видимость. В сухую погоду преграды можно увидеть за 50-100 метров, а вот в сильный ливень их даже не заметишь. Особенно это касается осмотра в боковое стекло, ведь наше боковое зрение сосредотачивается больше на каплях дождя, а не на приближающихся пешеходах. Остальные участники дорожного движения. Мы должны понимать, что другие водители тоже плохо видят дорогу из-за воды на стекле, особенно при перестройке в другую полосу или обгоне.

Как безопасно ехать в сильный ливень

– Чтобы мы не потеряли управление автомобилем, нужно в первую очередь снизить скорость. Более низкая скорость, правильные действия за рулем сразу увеличивают нашу безопасность, улучшают сцепление покрышек с дорожным покрытием, – подчеркивает Яроменко.

Так что если начался дождь, лучше сразу снизить скорость. Будете медленнее ехать — сможете лучше контролировать движение автомобиля.

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Нужно также максимально сосредоточиться на вождении автомобиля. Водителям вообще нельзя ни на что отвлекаться, даже если погодные условия благоприятны. А во время дождя следует повысить концентрацию. Попросите пассажиров не отвлекать вас. Если музыка в машине отвлекает, выключите ее. Думайте только о дороге и своих действиях на ней.

Как правильно проехать глубокую лужу

Большую лужу нужно проезжать, крепко держа руль. Между покрышкой и асфальтом появляется огромное количество воды, которую покрышка не может вывести. Чем больше скорость, тем больше воды.

– Скорая езда по лужам делает автомобиль неуправляемым, возникает эффект аквапланирования – автомобиль будто планирует над дорогой, – предупреждает Андрей Яроменко.

Если это произошло, нужно убрать ногу с педали “газ” и плавно нажать на “тормоз”. Сцепление передних колес с дорогой повысится и автомобиль снова станет управляемым.

Вот еще несколько полезных советов:

Руль нужно крепко держать двумя руками, потому что из-за удара воды колеса могут вывернуться, и автомобиль развернет на дороге.

Нельзя резко менять траекторию движения – двигайтесь прямо. А если вам нужно повернуть, крутите рулем плавно.

Очень глубокие лужи (глубиной более полуметра) вообще следует объезжать, особенно это касается низких автомобилей. Есть риск, что в двигатель попадет вода, и он просто станет.

Также большое количество воды может вывести из строя электронику машины.

Если объехать очень глубокую лужу нет возможности, то пересекать ее нужно на минимальной скорости (медленнее даже скорости пешего хода человека). Так не возникнет волн, которые могут подтопить наш или соседние автомобили.

Как двигаться по дороге с колеями

Особая опасность – движение по асфальтовой дороге, на которой из-за передвижения грузовиков образовались колеи. Они могут быть неглубокими – 3-4 см. Но во время ливня даже такие углубления опасны. Ведь в колеях собирается больше воды, чем на остальной дороге. Водитель этого не ожидает, поэтому может потерять управляемость автомобилем из-за автоматического нарастания скорости.

Из-за внезапного заезда в колею, заполненную водой, машину может резко развернуть на трассе. Здесь поможет только внимание, крепкое удержание руля и снижение скорости.

Подготовьте автомобиль к ливню и осмотрите после него

Ваша машина должна быть исправной в любую погоду. Если знаете, что будет ливень, подготовьте автомобиль.

Нужно проверить:

исправны ли дворники;

качественные ли “дворники” и не оставляют ли на стекле разводов;

достаточно ли омывателя в бачке.

Грязное стекло ухудшает видимость, и водитель может просто не заметить помеху.

В дождь следует включать ближний свет фар, чтобы нас видели другие водители.

После ливня в первую очередь нужно осмотреть авто снаружи – бамперы, подкрылки, остались ли они на месте.

Во время ливня автомобиль лучше не оставлять:

под старыми большими деревьями;

в грязи, даже если сейчас сухо, ведь внезапный сильный дождь мгновенно превратит сухую грязь в болото, и вы не сможете уехать;

в углублениях — во время ливня они могут превратиться в лужи, из которых вы не сможете выбраться.

Если будете придерживаться этих простых правил, то ни один ливень не помешает движению. И вы безопасно доедете, куда нужно. Но лучше все же не рисковать и переждать его.