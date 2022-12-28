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Витратив на це годину: відомий ведучий не зміг зарядити електрокар Tesla на морозі

28 Грудня 2022, 09:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Unsplash

Популярний ведучий не зміг зарядити свою Tesla на морозі. Йдеться про авто Model S, і Домінік Наті витратив цілу годину, щоб наприкінці дізнатися про проблему авто.

Так, радіоведучий вирішив зарядити електрокар перед поїздкою у відпустку, і зробити це вирішив через сертифіковану станцію Supercharger від Tesla. При спробі заживити акумулятор бортова система автомобіля заявила, що процес відкладений через низьку температуру місткостей. Шоумен вирішив зачекати на годину для прогрівання акумуляторів, але ситуація не змінилася.

Зараз дивляться

За словами Домініка, на вулиці температура повітря була -7°C, а Tesla має режим зарядки під час холодів. Проте в авто Наті стався збій. Ведучий зазначив, що зв’язався з компанією Tesla із цього приводу. Він досі не отримав відповіді на свою скаргу.

Втім, у компанії Ілона Маска все йде за планом – на початку грудня почалися перші постачання електричного тягача Tesla Semi, який уже встиг встановити рекорд дальності ходу на електротязі. З вантажем 36 тонн він зміг подолати 804 км без підзарядки, що на сьогодні є абсолютним рекордом.

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