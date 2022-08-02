Користування транспортним засобом, у якому відсутні аптечка, вогнегасник чи знак аварійної зупинки, вважається порушенням правил дорожнього руху.

Який штраф передбачений за відсутність аптечки в авто – читайте в нашому матеріалі.

Що передбачено за відсутність аптечки

У Правилах дорожнього руху України зазначається, що водії повинні мати в автомобілі аптечку, знак аварійної зупинки та вогнегасник.

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Якщо у водія відсутня аптечка, поліцейські можуть звинуватити його у порушенні ПДР та виписати штраф у розмірі 340 грн. Це порушення найчастіше кваліфікують за ч.1 ст.121 КУпАП.

Висуваючи звинувачення в тому, що водій керує автомобілем, який має технічну несправність (відсутність аптечки), при якій експлуатація транспортного засобу заборонена. Проте тут є певні нюанси.

Відсутність аптечки і вогнегасника у приватному авто (яке не використовується для надання послуг з перевезення пасажирів) тягне за собою лише попередження.

У жодному нормативному документі не передбачена окрема відповідальність за водіння без аптечки приватного автомобіля. Це прописано у ст. 125 КУпАП.

А от відсутність аптечки у ТЗ, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів тягне за собою накладення штрафу у розмірі 680 грн.

Повторне порушення протягом року тягне за собою позбавлення водійських прав на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.