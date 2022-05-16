Штрафи за порушення ПДР в Україні можуть надходити водіям протягом двох місяців. Це означає, що водій може довго не знати про правопорушення на дорозі.

Про це заявив заступник керівника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

– Постанова може бути винесена протягом двох місяців. Зараз потрібно буде набирати обертів, у тому числі щодо обробки даних. Вже від сьогодні надходитиме інформація про правопорушення, – додав Білошицький.

Фіксувати порушення ПДР зможуть за допомогою спеціальних камер – з 16 травня працюють 128 датчика на дорогах України. До початку повномасштабного вторгнення Росії таких систем по всій країні було 270 одиниць.

Також Олексій заявив, що вся система безпечна з погляду конфіденційності – хакери не зможуть її отримати. Він зазначив, що всі дані про правопорушників та інша інформація має один із найвищих рівнів захисту в нашій державі. Проте систему не запускають у тих областях, де ведуться бойові дії.

За статистикою заступника керівника департаменту патрульної поліції, з початку війни, в Україні скоротилася кількість ДТП із постраждалими та загиблими – на 56% та на 20% відповідно за аналогічний період минулого року. Щоправда, це пов’язано з бойовими діями, і статистика досить суха.