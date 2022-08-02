Пользования транспортным средством, в котором отсутствуют аптечка, огнетушитель или знак аварийной остановки, считается нарушением правил дорожного движения.

Какой штраф предусмотрен за отсутствие аптечки в авто — читайте в нашем материале.

Что предусмотрено за отсутствие аптечки

В Правилах дорожного движения отмечается, что водители должны иметь в автомобиле аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель.

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Если у водителя отсутствует аптечка, полицейские могут обвинить его в нарушении ПДД и выписать штраф в размере 340 грн. Это нарушение чаще всего квалифицируют по ч.1 ст.121 КУоАП.

Выдвигая обвинения в том, что водитель управляет автомобилем, который имеет техническую неисправность (отсутствие аптечки), при которой эксплуатация транспортного средства запрещена. Однако здесь есть определенные нюансы.

Отсутствие аптечки и огнетушителя в частном авто (которое не используется для оказания услуг по перевозке пассажиров) влечет за собой лишь предупреждение.

Ни в одном нормативном документе не предусмотрена отдельная ответственность за езду без аптечки частного автомобиля. Это прописано в ст. 125 КУоАП.

А вот отсутствие аптечки в ТС, которое используется для предоставления услуг по перевозки пассажиров влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн.

Повторное нарушение в течение года влечет за собой лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток.