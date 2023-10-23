Найпопулярнішим автомобілем 2023 року виявився електрокар Tesla Model Y. За 8 місяців цього року було придбано 884 тис. авто з електроприводом – це на 65,9% більше, ніж роком раніше.

Експерти з Foсus2move склали рейтинг найпопулярніших авто 2023 року за перші вісім місяців. У списку лідирують різні автомобілі для найрізноманітніших призначень – від компактних міських авто до пікапів.

І якщо перше місце за Tesla Model Y, то другу сходинку з невеликим відривом посідає Toyota Corolla – 815 тис. авто. Трійку лідерів замикає улюбленець американців Ford F-Series – 672 тис. авто.

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Четверте місце за моделлю, яка також активно купується і в Україні – Toyota RAV4 купили 651 тис. разів.

П’ятірку лідерів замикає Honda CR-V – 493 тис. авто. Шосте місце за люксовим Toyota Camry – старшого брата моделі Corolla купили 463 тис. разів.

Сьоме місце посідає Hyundai Tucson з великою кількістю модифікацій – 463 тис. авто, восьме за Chevrolet Silverado – 453 тис.

Дев’яте місце знову за брутальним пікапом – Toyota Hilux з показником у 435 тис. авто. Десятка за американським RAM Pickup – 395 тис. авто.

Найпопулярніші авто 2023 року в Україні трохи відрізняються. Наприклад, найчастіше купували нові Volkswagen ID.4, Rneault Duster і Toyota RAV4. Ці автомобілі відносно бюджетні та доступні на нашому ринку.