Самым популярным автомобилем 2023 года оказался электрокар Tesla Model Y. За 8 месяцев этого года было приобретено 884 тыс. авто с электроприводом — это на 65,9% больше, чем годом ранее.

Эксперты из Foсus2move составили рейтинг самых популярных авто 2023 за первые восемь месяцев. В списке лидируют различные автомобили для самых разнообразных предназначений — от компактных городских авто до пикапов.

И если первое место за Tesla Model Y, то вторую строчку с небольшим отрывом занимает Toyota Corolla – 815 тыс. авто. Тройку лидеров замыкает любимец американцев Ford F-Series — 672 тыс. авто.

Сейчас смотрят

Четвертое место за моделью, которая также активно покупается и в Украине — Toyota RAV4 купили 651 тыс. раз.

Пятерку лидеров замыкает Honda CR-V — 493 тыс. авто. Шестое место за люксовым Toyota Camry — старшего брата модели Corolla купили 463 тыс. раз.

Седьмое место занимает Hyundai Tucson с обилием модификаций — 463 тыс. авто, восьмое за Chevrolet Silverado — 453 тыс.

Девятое место снова за брутальным пикапом — Toyota Hilux с показателем в 435 тыс. авто. Десятка за американским RAM Pickup — 395 тыс. авто.

Самые популярные авто 2023 года в Украине немного отличаются. К примеру, чаще всего покупали новые Volkswagen ID.4, Rneault Duster и Toyota RAV4. Эти автомобили относительно бюджетные и доступные на нашем рынке.