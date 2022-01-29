29 січня весь світ відзначає День винаходу автомобіля. Уявити наше існування без транспорту на колесах практично неможливо. Наразі автомобілі щодня використовуються мільярдами людей для перевезень пасажирів чи вантажу.

На світовому ринку зараз величезна кількість авто, що виробляють сотні великих компаній. Багато хто й досі зміцнює свої позиції на ринку, а дехто вже став частиною минулого.

Факти ICTV склали список марок авто, які зникли, але колись були дуже популярними в Україні.

Hummer

Брутальні автомобілі з військовим дизайном підкорили весь світ з 1992 року — тоді й розпочалося виробництво першої серійної цивільної моделі Hummer H1. У 2010 році почалася ліквідація підприємства, вже у травні того року з конвеєра пішов останній автомобіль. В Україні транспорт цієї марки можна зустріти й сьогодні.

Pontiac

Американська компанія, яка випускала автомобілі з 1926 до 2010 року. Виробника чекало банкрутство, хоча деякі їхні екзотичні купе цінувалися навіть в Україні.

Maybach

Колись ексклюзивний бренд був незалежним від Mercedes-Benz. Спочатку підприємство займалося авіаційними двигунами для дирижаблів, але після Першої світової війни розпочалося виробництво автомобілів марки Maybach. Вже у 2012 році компанія була ліквідована, але у 2015 році її частково відновили в Mercedes.

Saab

Шведська компанія була поглинена корпорацією General Motors у період з 1990 до 2000 року. Це був єдиний шанс конкурувати з іншими іменитими марками – BMW та Mercedes-Benz. В Україні досі лишилися фанати цього бренду — автомобілі розкидані по всій країні.

Москвич

Радянська та російська марка, яка закрилася у 2010 році. Десятиліття тому Москвичі часто з’являлися на українських дорогах. На території нашої країни таких авто у доброму стані залишилося не так багато – більшість із них у колекціонерів.