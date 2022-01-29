29 января весь мир отмечает День изобретения автомобиля. Представить сегодня наше существование без транспорта на колесах практически невозможно. Сейчас автомобили ежедневно используются миллиардами людей для перевозок пассажиров или груза.

На мировом рынке сейчас огромное количество авто, которые производят сотни крупных компаний. Многие и по сей день укрепляют свои позиции на рынке, а некоторые уже стали частью прошлого.

Факты ICTV составили список марок авто, которые исчезли, но когда-то были очень популярны в Украине.

Hummer

Брутальные автомобили с военным дизайном покорили весь мир с 1992 года — тогда и началось производство первой серийной гражданской модели Hummer H1. В 2010 году началась ликвидация предприятия, уже в мае того года с конвейера ушел последний автомобиль. В Украине транспорт этой марки можно встретить и по сей день.

Pontiac

Американская компания, которая выпускала автомобили с 1926 по 2010 годы. Производителя ожидало банкротство, хотя некоторые их экзотические купе ценились даже в Украине.

Maybach

Некогда эксклюзивный бренд был независим от Mercedes-Benz. Изначально предприятие занималось авиационными двигателями для дирижаблей, но после Первой мировой войны началось производство автомобилей марки Maybach. Уже в 2012 году компания была ликвидирована, но в 2015 году ее частично восстановили в Mercedes.

Saab

Шведская компания была поглощена корпорацией General Motors в период с 1990 по 2000 годы. Это был единственный шанс конкурирования с другими именитыми марками — BMW и Mercedes-Benz. В Украине до сих пор остались фанаты этого бренда — автомобили разбросаны по всей стране.

Москвич

Советская и российская марка, которая закрылась в 2010 году. Десятилетие тому назад Москвичи часто появлялись на украинских дорогах. На территории нашей страны таких авто в хорошем состоянии осталось не так много — большинство из них у коллекционеров.