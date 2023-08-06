У неділю, 6 серпня, ціни на пальне в мережах АЗС стабілізувалися. З учора середня вартість бензину, дизельного пального та автогазу не змінилася.

Літр преміального бензину А-95+ можна в середньому придбати за 51,92 грн.

Бензин марки А-95 коштує 49,90 грн за літр.

За бензин марки А-92 потрібно в середньому віддати 47,44 грн/л.

Дизельне пальне продають за ціною 49,13 грн за літр.

Середня вартість автогазу становить 23,53 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС по Україні:

Раніше економіст й радник президента України з економічних питань Олег Устенко спрогнозував, як змінюватимуться ціни на пальне протягом серпня.

Джерело: AutoRia