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Вартість пального стабілізувалась: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 6 серпня

6 Серпня 2023, 10:24
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
азс бензин дизель
Джерело: Pexels

У неділю, 6 серпня, ціни на пальне в мережах АЗС стабілізувалися. З учора середня вартість бензину, дизельного пального та автогазу не змінилася.

Літр преміального бензину А-95+ можна в середньому придбати за 51,92 грн.

Бензин марки А-95 коштує 49,90 грн за літр.

За бензин марки А-92 потрібно в середньому віддати 47,44 грн/л.

Дизельне пальне продають за ціною 49,13 грн за літр.

Середня вартість автогазу становить 23,53 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС по Україні:

Ціни на пальне 5 серпня 2023

Ціни на пальне 5 серпня 2023

Фото: AutoRia

Раніше економіст й радник президента України з економічних питань Олег Устенко спрогнозував, як змінюватимуться ціни на пальне протягом серпня. 

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Джерело: AutoRia

Теги
АЗС Бензин паливо Ціни на бензин
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