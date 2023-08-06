В воскресенье, 6 августа, цены на топливо в сетях АЗС стабилизировались. Со вчерашнего дня средняя стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза не изменилась.

Литр премиального бензина А-95+ можно в среднем приобрести за 51,92 грн.

Бензин марки А-95 стоит 49,90 грн за литр.

За бензин марки А-92 нужно в среднем отдать 47,44 грн/л.

Дизельное топливо продают по цене 49,13 грн за литр.

Средняя стоимость автогаза составляет 23,53 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС по Украине:

Ранее экономист и советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко спрогнозировал, как будут меняться цены на топливо в течение августа.

Источник: AutoRia