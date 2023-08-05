На порталі Дія деякі послуги не будуть доступні для користувачів до понеділка, 7 серпня.
Про це портал повідомив у месенджері Telegram, зазначаючи, що це пов’язано із технічними роботами.
— У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов’язані з ними послуги на порталі Дія будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08), – йдеться в повідомленні.
У цей час не будуть доступні такі сервіси:
- заява про шлюб;
- єМалятко;
- дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.
У Дії просять скористатися цими сервісами пізніше та додають, що в понеділок ці послуги працюватимуть як завжди.
Раніше повідомлялося, що у сервісі Дія знову з’явилася нова послуга – зміна місця реєстрації. Відтепер не потрібно буде ходити з текою документів держустановами, що помітно спростить життя і заощадить час.
Водночас, для цієї послуги є обмеження — змінити місце реєстрації онлайн зможуть жінки, діти та чоловіки непризовного віку.