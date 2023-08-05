На порталі Дія деякі послуги не будуть доступні для користувачів до понеділка, 7 серпня.

Про це портал повідомив у месенджері Telegram, зазначаючи, що це пов’язано із технічними роботами.

— У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов’язані з ними послуги на порталі Дія будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08), – йдеться в повідомленні.

У цей час не будуть доступні такі сервіси:

заява про шлюб;

єМалятко;

дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.

У Дії просять скористатися цими сервісами пізніше та додають, що в понеділок ці послуги працюватимуть як завжди.

Раніше повідомлялося, що у сервісі Дія знову з’явилася нова послуга – зміна місця реєстрації. Відтепер не потрібно буде ходити з текою документів держустановами, що помітно спростить життя і заощадить час.

Водночас, для цієї послуги є обмеження — змінити місце реєстрації онлайн зможуть жінки, діти та чоловіки непризовного віку.