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Вартість пального на АЗС стабільна четвертий день поспіль

20 Лютого 2023, 10:35
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Unsplash

Середні ціни на пальне в Україні у понеділок, 20 лютого, не змінилися – це вже четвертий день поспіль.

Преміальний бензин марки A-95+ коштує в середньому 49,53 грн/л.

Популярний А-95 реалізують по 47,83 грн/л, А-92 – по 46,78 грн за літр.

Зараз дивляться

Літр дизельного пального пропонують у середньому по 51,37 грн/л.

Вартість автогазу закріпилася на рівні 24,89 грн/л.

Скільки коштує пальне на АЗС?

Ціни на бензин 20 лютого

Ціни на бензин 20 лютого

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на пальне різняться. Наприклад, А-95 коштує від 45 до 50 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,9 до 58 грн/л.

Літр автогазу реалізують щонайменше по 22,45 грн, максимум – по 32 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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