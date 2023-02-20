Средние цены на топливо в Украине в понедельник, 20 февраля, не изменились – это уже четвертый день подряд.

Премиальный бензин марки A-95+ стоит в среднем 49,53 грн/л.

Популярный А-95 реализують по 47,83 грн/л, А-92 – по 46,78 грн за литр.

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Литр дизельного топлива предлагают в среднем по 51,37 грн/л.

Стоимость автогаза закрепилась на уровне 24,89 грн/л.

Сколько стоит топливо на АЗС?

В сетях АЗС цены на топливо разнятся. Например, А-95 стоит от 45 до 50 грн/л.

Диапазон цен на дизельное топливо – от 48,9 до 58 грн/л.

Литр автогаза реализуют минимум по 22,45 грн, максимум – по 32 грн.

Источник: AutoRia