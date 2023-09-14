Електроавтомобіль Tesla перетворився на пастку для Беккі Лібо з американського штату Іллінойс та її 16-річної доньки. Їх заблокувало всередині машини просто посеред дороги під час поїздки коледжами країни.

Проблеми почалися ще в компанії з оренди автомобілів. Виявилося, що седана на газу, який забронювала Беккі, вже немає, лишився тільки електромобіль. Час підтискав, тож, жінка наважилась винайняти Tesla.

– Донька гуглила, як керувати цією машиною, бо я не мала жодного уявлення, – розповіла місіс Лібо.

Це був лише початок випробування. Як виявилось, шини треба підкачати, заряду в батареї було тільки на 50 відсотків, тобто десь на 150 км. Дорога пролягала через сільську місцевість без жодної станції живлення саме для Tesla, яка потребувала для зарядки спеціального адаптера. В компанії його не видали.

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Врешті машина розрядилася і зупинилася, заблокувавши двері. Телефон служби підтримки компанії- орендодавця мовчав, згодом розрядилися й телефони мами та дочки.

– Ми намагалися відчинити двері, проте, нічого не вийшло. Їх просто заблокувало. Я вперше кермувала електрокаром, та це перетворилося на катастрофу, – пожалілася жінка.

Місіс Лібо вдалося зарядити телефон від ноутбука та викликати евакуатор. Водій, що прибув, підказав, яку кнопку натиснути, щоби двері відчинилися.

Відтак жінці стали надходити рахунки з величезними сумами та погрози колекторів. Беккі Лібо звернулася до журналістів. Після цього компанія швидко змінила позицію та повернула клієнтці гроші, що вона внесла за оренду.