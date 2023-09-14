Электроавтомобиль Tesla превратился в ловушку для Бекки Либо из американского штата Иллинойс и ее 16-летней дочери. Их заблокировало внутри машины прямо посреди дороги во время поездки по колледжам страны.

Проблемы начались еще в компании по аренде автомобилей. Оказалось, что седана на газу, который бронировала Бекки уже нет, остался только электромобиль. Время поджимало, поэтому женщина решилась попробовать и арендовать Tesla.

— Дочь гуглила, как управлять этой машиной, потому что я не имела никакого представления, — рассказала миссис Либо.

Это было лишь началом испытания. Как оказалось, шины нужно подкачать, заряда в батарее было всего на 50 процентов, то есть где-то на 150 км. Дорога пролегала через сельскую местность без станций подзарядки именно для Tesla, которая нуждалась в специальном адаптере. В компании его не выдали.

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В результате машина разрядилась и остановилась, заблокировав дверь. Телефон службы поддержки компании-арендодателя молчал, впоследствии разрядились и телефоны родственников.

– Мы пытались открыть дверь, однако, ничего не получилось. Их просто заблокировало. Я впервые управляла электрокаром, и это превратилось в катастрофу, – пожаловалась женщина.

Миссис Либо удалось зарядить телефон от ноутбука и вызвать эвакуатор. Прибывший водитель подсказал, какую кнопку нажать, чтобы дверь открылась.

После того женщине стали поступать счета с огромными суммами и угрозы коллекторов. Бекки Либо обратилась к журналистам. После этого компания мгновенно изменила позицию и вернула клиентке деньги, которые она внесла за аренду.