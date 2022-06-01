В Україні суттєво збільшили страхові виплати у разі ДТП – це стосується і європротоколу.

Нацбанк вніс зміни до страхових послуг для допомоги водіям. Це необхідно для підтримки водіїв та наближення страхового ринку до європейських стандартів.

Тепер за ДТП компенсацію за одного потерпілого збільшено зі 130 до 160 тис. грн. За шкоду життю та здоров’ю сума зросла на 60 тис. грн – з 260 до 320 тис. грн.

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На таке рішення вплинула вартість комплектуючих на авто – деталі помітно подорожчали на тлі всесвітнього дефіциту та війни в Україні. Таким чином, українські водії отримають фінансову підтримку з боку держави.

Щодо європротоколу, сума компенсації при оформленні ДТП зросла з 50 до 80 тис. грн. Європротокол – це спрощена система оформлення ДТП для отримання компенсації без участі співробітника поліції.

Також міжнародний договір страхування зелена картка внесена до МТСБУ – це дозволить громадянам отримати більше інформації про договір та уникнути шахрайства.

З кінця травня недобросовісні водії платитимуть величезні штрафи. Тепер за перевищення габаритно-вагових норм доведеться сплачувати від 8,5 тис. грн. Максимальна сума – 51 тис. грн. Щоправда, штрафу можна уникнути, якщо отримати спеціальний дозвіл на поїздку з вантажем, вага якого перевищує норму.