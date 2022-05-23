У зв’язку з тим, що 22 травня завершився період тестового режиму роботи WIM-комплексів, відтепер почнуть штрафувати порушників габаритно-вагових норм.

Якщо вантаж фури буде більшим від норми, штрафи накладатимуться згідно з чинним законодавством, а саме:

від 5 % до 10 % – 8,5 тис. грн;

від 10 % до 20 % – 17 тис. грн;

від 20% до 30 % – 34 тис. грн;

більше 30 % встановленої норми – 51 тис. грн.

Якщо вагові або габаритні параметри транспортних засобів перевищують норму, то в деяких випадках можна отримати спецдозвіл. За документом можна звернутися до однієї з цих установ:

Зараз дивляться

Центр надання адміністративних послуг;

відділ безпеки дорожнього руху управління Патрульної поліції;

представництво Укравтодору.

Крім цього, в Укртрансбезпеці нагадали, що в Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень. Ознайомитися з ними можна у відповідній постанові Кабміну.

Раніше ми писали, що українці зіштовхнулися з проблемою ввезення євроблях. Це пов’язано з тим, що в транспортних засобах фіксують перебиті та переварені номери двигунів та кузовів.

Сервісні центри МВС не можуть зареєструвати машини з подібними дефектами, через це українці втрачають як авто, так і кошти, які були витрачені на покупку.