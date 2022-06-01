В Украине существенно увеличили страховые выплаты в случае ДТП — это касается и европротокола.

Нацбанк внес изменения в страховые услуги для помощи водителям. Это необходимо для поддержки водителей, а также приближения страхового рынка к европейским стандартам.

Теперь при ДТП компенсация за одного потерпевшего увеличена со 130 до 160 тыс. грн. За ущерб жизни и здоровью сумма возросла на 60 тыс. грн — с 260 до 320 тыс.

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На такое решение повлияла стоимость комплектующих на авто — детали заметно подорожали на фоне всемирного дефицита и войны в Украине. Таким образом украинские водители получат финансовую поддержку со стороны государства.

Что касается европротокола, сумма компенсации при оформлении ДТП возросла с 50 до 80 тыс. грн. Напомним, что европротокол — это упрощенная система оформления ДТП для получения компенсации без участия сотрудника полиции.

Также международный договор страхования зеленая карта внесен в МТСБУ — это позволит гражданам получить больше информации о договоре и избежать мошенничества.

С конца мая недобросовестные водители будут платить огромные штрафы. Теперь за превышение габаритно-весовых норм придется платить от 8,5 тыс. грн. Максимальная сумма — 51 тыс. грн. Правда, штрафа можно избежать, если получить специально разрешение на поездку с грузом, вес которого превышает норму.