З 1 листопада 2021 року в Україні запроваджуються нові правила дорожнього руху. Про це повідомляється у постанові КМУ.

Нові правила ПДР спровокують появу величезної кількості знаків.

Тепер водії на території нашої країни зможуть побачити нові знаки про доріжку для пішоходів, діагональний пішохідний перехід, тунель, а також про платну дорогу. І хоча платних доріг на території України немає, зміни необхідні для відповідності до вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Водіям електрокарів також підготували сюрприз – тепер на заправках із можливістю підзарядки транспортного засобу з’являться відповідні знаки.

2021 року помітно збільшили кількість острівців безпеки на дорогах. Тепер про наближення до них водіїв попереджатиме спеціальний знак.

Місця, де часто трапляються ДТП, також виділятимуть спеціальним знаком. На деяких ділянках буде дозволено використання ланцюгів проти ковзання – це помітно спростить рух у негоду.

Також з’являться знаки про температурні обмеження, аварійні виходи, дистанцію до аварійного виходу.

Жителів великих міст порадують нові знаки, які підкажуть, який із громадських транспортів обслуговує зупинку.

Докладніше розглянути всі зміни до ПДР України з 1 листопада можна у матеріалі Фактів ICTV.