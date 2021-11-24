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В Украине установят еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД

24 ноября 2021, 22:08
Юля Захарченко редактор ленты
Авто
Источник: Unsplash

В Украине с 26 ноября заработают еще 10 комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установят в нескольких регионах.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, с 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Где установят устройства фиксации

  • Запорожье – улица Немировича-Данченко, 73;
  • Львов – проспект Святого Иоанна Павла II, 35 и улица Княгини Ольги, 100-К;
  • Тернополь – проспект Степана Бандеры, 90;
  • Донецкая область – на 36 км+492 автодороги Н-20;
  • Николаевская область – на 139 км+684 автодороги М-14 и на 200 км+036 автодороги Н-24;
  • Ровенская область – на 394 км+318 автодороги М-06 и на 328 км+826 автодороги М-06;
  • Харьковская область – на 49 км+934 автодороги Р-46.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции отметил, что с 26 ноября правонарушения будут автоматически фиксировать 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях Украины.

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Теги
автодороги , Автомобилисты , Дорога , Дороги Украины , Патрульная полиция , ПДР
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