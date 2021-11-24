В Украине с 26 ноября заработают еще 10 комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установят в нескольких регионах.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, с 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Где установят устройства фиксации

Запорожье – улица Немировича-Данченко, 73;

Львов – проспект Святого Иоанна Павла II, 35 и улица Княгини Ольги, 100-К;

Тернополь – проспект Степана Бандеры, 90;

Донецкая область – на 36 км+492 автодороги Н-20;

Николаевская область – на 139 км+684 автодороги М-14 и на 200 км+036 автодороги Н-24;

Ровенская область – на 394 км+318 автодороги М-06 и на 328 км+826 автодороги М-06;

Харьковская область – на 49 км+934 автодороги Р-46.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции отметил, что с 26 ноября правонарушения будут автоматически фиксировать 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях Украины.