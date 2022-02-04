У 2022 році на ринок України виходять нові кросовери марки Haval – моделі кросоверів Dargo, H6 та гібридна модифікація Haval H6 HEV.

Новинки вже представили у Києві, і за прогнозами компанії, Dargo з’явиться у дилерів в Україні вже у березні цього року, гібридний Haval H6 HEV – у квітні, а спорт-купе Н6 – у другому кварталі 2022 року.

Dargo створювався для міських та позашляхових умов. Його кліренс – 200 мм, а розумний повний привід 4WD дозволить бути готовим до будь-яких умов. Водій також зможе скористатися електронним блокуванням диференціалу. Під капотом – дволітровий двигун на 192 к.с. Приблизна вартість – 1 млн грн.

В Україні компанія представила перший гібридний автомобіль Haval H6 HEV. Під капотом буде бензиновий двигун на 1,5 л з потужністю 113 кВт. Йому допомагатиме електричний аналог на 130 кВт. За заявою виробника, це допоможе знизити середню витрату бензину до 5,2 л на 100 км. Ціна – трохи понад 1 млн грн.

Третя модель – спорт-купе версія H6. На відміну від оригінальної версії позашляховика, ця модифікація буде на 7 см довшою і на 5 см ширшою. Серед головних змін – агресивніша передня частина. Найімовірніше, новинку оснастять двигуном на 204 л. Про ціну виробники також не поспішають повідомляти.