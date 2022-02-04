В 2022 году на рынок Украины выходят новые кроссоверы марки Haval — модели кроссоверов Dargo, H6 и гибридная модификация Haval H6 HEV.

Новинки уже представили в Киеве, и по прогнозам компании, Dargo появится у дилеров в Украине уже в марте этого года, гибридный Haval H6 HEV — в апреле, а спорт-купе Н6 — во втором квартале 2022.

Dargo создавался для городских и внедорожных условий. Его клиренс — 200 мм, умный полный привод 4WD позволит быть готовым к любом условиям. Водитель также сможет воспользоваться электронной блокировкой дифференциала. Под капотом — двухлитровый двигатель на 192 л.с. Приблизительная стоимость — 1 млн грн.

Так, в Украине компания представила первый гибридный автомобиль Haval H6 HEV. Под капотом будет бензиновый двигатель на 1,5 л с мощностью в 113 кВт. Ему будет помогать электрический аналог на 130 кВт. По заявлению производителя, это поможет снизить средний расход топлива до 5,2л на 100 км. Цена — чуть больше 1 млн грн.

Третья модель — спорт-кепе версия H6. В отличие от оригинальной версии внедорожника, эта модификация будет на 7 см длиннее и на 5 см шире. Среди главных изменений — более агрессивная передняя часть. Скорее всего, новинку оснастят двигателем на 204 л.с. О цене производители также не спешат сообщать.