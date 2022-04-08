Відтепер українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року, навіть якщо термін дії документа закінчився.

Відповідні зміни встановлені згідно з документом, який регулює особливості функціонування транспортної галузі у зв’язку з воєнними діями в Україні (Dz.U. 2022 poz. 684).

Ця норма стосується всіх українських біженців в Польщі незалежно від того, який саме кордон вони перетнули.

Варто зазначити, що раніше іноземні посвідчення водія втрачали чинність у Польщі після 183 днів від моменту отримання водієм права на постійне або тимчасове проживання у країні.

Тобто після перебування в країні понад пів року власник повинен був обміняти водійське посвідчення, але тепер ця норма скасовується.

Фактично права українських водіїв до кінця 2022 року прирівняли до польських. Якщо цю норму не змінять, то 2023 року українці також будуть нею користуватися.