В Україні може подешевшати комерційний транспорт. Вже з 27 травня набуде чинності закон 7360, завдяки якому компанії зможуть ввозити транспорт за зниженим екологічним стандартом Євро3.

До змін у законі, уживані легкові авто повинні були відповідати стандарту Євро2 і вище, а решта транспорту – не нижче Євро5. Тепер завозитимуть комерційні авто і зі стандартом Євро3 – ці автомобілі зроблено після 1999 року. Під зміни потрапили автобуси, вантажівки вагою 3,5 т. і більше, а також спецтехніка – це стосується бетономішалок, кранів тощо.

Експерти з Інституту досліджень авторинку з’ясували, які обмеження чекають на тих, хто хоче привезти транспорт за новими законами. Насамперед зміни стосуються лише юридичних осіб – фізичні особи завозити такий транспорт не зможуть.

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Ще одне обмеження – закон має на увазі особисте використання. Автомобілі доведеться реєструвати у СЦ МВС на одну компанію. Цілком можливо, що здавання в оренду може бути незаконним.

З моменту реєстрації такий комерційний автотранспорт не можна продавати 3 роки після реєстрації в Україні. Також ввозити автомобіль доведеться компанії, яка збирається його експлуатувати.

Не пропав також і обов’язковий акцизний збір – нульове розмитнення стосується лише фізичних осіб. Деякий транспорт буває вигідніше купити на внутрішньому ринку, але через дефіцит зміни до закону дозволять привезти необхідні автомобілі.