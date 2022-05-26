В Украине может подешеветь коммерческий автотранспорт. Уже с 27 мая вступит в силу закон 7360, благодаря которому компании смогут ввозить транспорт по сниженному экологическому стандарту Евро3.

До изменений в законе, подержанные легковые авто должны были соответствовать стандарту Евро2 и выше, а весь остальной транспорт — не ниже Евро5. Теперь завозить коммерческие авто будут и со стандартом Евро3 — эти автомобили произведены после 1999 года. Под изменения попали автобусы, грузовики весом 3,5 т. и более, а также спецтехника — это касается бетономешалок, кранов, и так далее.

Эксперты из Института исследований авторынка выяснили, какие ограничения ждут тех, кто хочет привезти транспорт по новым законам. В первую очередь, изменения касаются только юридических лиц — физические лица завозить такой транспорт не смогут.

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Еще одно ограничение — закон подразумевает личное использование. Автомобили придется регистрировать в СЦ МВД на одну компанию. Вполне возможно, что сдача в аренду может быть незаконной.

С момента регистрации такой коммерческий автотранспорт нельзя продавать 3 года с момента регистрации в Украине. Также ввозить автомобиль придется компании, которая и собирается его эксплуатировать.

Не пропал также и обязательный акцизный сбор — нулевая растаможка касается только физических лиц. Некоторый транспорт бывает выгоднее купить на внутреннем рынке, но из-за дефицита изменения в законе позволят привезти необходимые автомобили.