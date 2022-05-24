В Україну ввезли понад 94 тис. автомобілів у період дії нульового розмитнення. Про це розповів нардеп Ярослав Желєзняк.

За даними економіста, середній рік випуску автомобіля, ввезеного з 9 квітня до 19 травня, – 2008 рік. Найчастіше українців цікавив транспорт 2003-2007 років випуску – таких авто завезли понад 40 тис. Також популярні й новіші моделі 2008-2012 років – такого транспорту завезли понад 28 тис.

За даними Желєзняка, більшість авто мали низьку вартість. Машин із цінником нижче за $2 тис. завезли аж 31 тис. Найпопулярнішими був транспорт із бюджетним цінником – моделей від $2 до $5 тис. завезли понад 40 тис. Середній цінник ввезеного авто – $4 632.

Зараз дивляться

Найпопулярнішими моделями виявилися німецькі Volkswagen – Passat в кількості 5654 авто, і Golf в кількості 4542 реєстрації.

Третє місце за чеськими Skoda Octavia – 3 483 авто. Четверте – за представником бізнес-класу Audi A6 – 2 414 машин. П’яте місце посідає компактвен Volkswagen Touran, цих сімейних автомобілів ввезли в Україну в кількості 2 309 шт. На шостому місці розташувався французький Renault Magene – дешевизна та простота в експлуатації підкупила 2 302 українців. На сьомому перебуває німецький Audi A4 – 2 282 авто. На восьмому місці розташувався ще один компактвен – Opel Zafira придбало 2088 українців. Дев’яте місце за американським Ford Focus – 1 863 авто, а замикає рейтинг Opel Astra – 1 782 реєстрації.

Не обійшлося і без тих, хто захотів заощадити на ввезенні елітних авто. Найдорожчими машинами, ввезеними в Україну за нульовим розмитненням стали два Mercedes-Benz G500 – обидва коштують по $290 тис. Після них йде люксовий Mercedes-Benz G 63 з цінником у $248 тис. Третє місце за екзотичним Ferarri Roma – $221 тис. Четверте – за рідкісним McLaren 570S Spider – $186 тис. Рейтинг замикає люксовий позашляховик Toyota Land Cruiser 200 – $177 тис.