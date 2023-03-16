В Україні активно дешевшають вживані авто. За лютий 2023 року кількість проданих авто в інтернеті з цінником до $10 тис. склала 77,1%.

Експерти з Інституту досліджень авторинку з’ясували, автомобілі з яким цінником купували найчастіше в лютому.

Найбільше українців цікавили легкові авто до $5 тис. – таких було 49% усіх оголошень про продаж. Навіть у цій категорії найпопулярнішими були бюджетні варіанти від 1 до $2 тис.

Зараз дивляться

Загалом, на вторинному ринку в лютому змін не відбулося – українці й далі купують і продають бюджетні авто.

Але є зміни щодо середнього цінника за транспорт, який продають у мережі. У лютому типовий транспорт продавався за $5 тис. Це на 2,9% менше, ніж місяцем раніше – у грошах це падіння на $150. Порівняно з лютим 2022 року, показник на 15,3% менший.

Це історичний мінімум середньої ціни на авто – тенденція спостерігається з вересня 2022 року.

Більшість найпопулярніших моделей подешевшали – BMW 5 Series на 7,7%, а ВАЗ 2106 – на 4,9%.

Незначно дорожчає німецький автопром – Mercedes-Benz E-Class на 4,8% та Opel Astra на 2%.

Утім, можна не тільки купувати транспорт на території в країні – щомісяця завозять близько 10 тис. старих авто в Україну. У яких країнах найдешевше купувати авто – тема дуже велика. Якщо найдорожчі моделі купуються в ОАЕ і Китаї, то значно заощадити можна у Фінляндії, Латвії та Естонії.