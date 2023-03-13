Автомобіль – це не тільки транспорт для пересування містом. Чимало водіїв активно використовують його для подорожей – можна взяти багато речей, і разом із сім’єю та друзями змінити обстановку на невеликий період. Для тривалої поїздки транспорт має бути містким, доволі економним за витратою пального і відносно надійним, щоб не опинитися в глушині з поламаною автівкою.

Топ авто для подорожей до $5-7 тис. – далі в матеріалі.

Автомобілем, на який в разі поломки знайдуться деталі навіть у сусідньому селі – це Volkswagen Passat. Багато автомеханіків знайомі з цим авто, і німецький транспорт має величезний попит завдяки своїй невибагливості в ремонті. До того ж місця в багажнику достатньо, щоб узяти з собою все необхідне. Наприклад, модель 2010 року з пробігом до 300 тис. км і економним 1.4-літровим двигуном можна купити за $6,3 тис.

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Ще один хороший варіант – це автомобілі в кузові універсал. Місткий багажник, та й дизайн, який подобається багатьом. Можна купити універсал Skoda Octavia 2003-2007 року з 1.6-літровим бензиновим двигуном і з пробігом до 230 тис. км всього за $5-6,5 тис.

Кросовери або позашляховики дають змогу їздити навіть бездоріжжям, що для багатьох у сьогоднішніх реаліях буде тільки плюсом. Відмінна прохідність і місткість робить такий вид авто ідеальним для поїздок. Наприклад, за $5-6,8 тис. можна взяти старенький Mitsubishi Outlander 2006-2008 року з пробігом до 230 тис. км.

Ще один гідний кросовер – це Nissan X-trail. Виробник нерідко заявляв, що це ідеальний варіант для подорожей, і автолюбителі самі в цьому переконалися. За $6 тис. можна придбати модель 2004 року на ринку з пробігом до 250 тис. км.

Останній у списку, але точно не за рейтингом – Hyundai Tucson. Досить популярна модель в Україні – цінуються як старі, так і нові версії. Tucson 2006-2007 року на вторинному ринку з пробігом до 270 тис. км можна придбати за $6,5-7 тис.

Якщо потрібен просто надійний автомобіль навіть із капіталом у $5 тис. на вторинному ринку знайдуться гідні моделі. Топ дизельний вічних авто з пробігом можна подивитися на Фактах ICTV.