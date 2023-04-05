У середу, 5 квітня, середні ціни на пальне в Україні трохи змінилися.

Так, преміальний А-95+ подорожчав на дві копійки і сьогодні в середньому коштує 48,88 грн за літр.

А-95 реалізують по 46,93 грн/л, що на 5 копійок більше, ніж вчора.

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Літр бензину А-92 продають по 45,71 грн/л.

Вартість дизельного пального – 47,05 грн/л, що на одну копійку дорожче, ніж у попередній день. Автогаз, навпаки, подешевшав і коштує 21,59 грн/л.

В Україні 5 квітня подорожчало пальне: ціни на бензин, дизель та автогаз / 2 зображення

Нагадаємо, що в Україні планують повернути податок на пальне – це станеться вже в липні 2023 року. Так, зі зменшеної ставки ПДВ на пальне до 7% з липня показник повернеться до норми у 20%.

Джерело: AutoRia