В среду, 5 апреля, средние цены на горючее в Украине несколько изменились.

Премиальный А-95+ подорожал на две копейки и сегодня в среднем стоит 48,88 грн за литр.

А-95 реализуют по 46,93 грн/л, что на 5 копеек больше, чем вчера.

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Литр бензина А-92 продается по 45,71 грн/л.

Стоимость дизельного горючего – 47,05 грн/л, что на одну копейку дороже, чем в предыдущий день. Автогаз, наоборот, подешевел и стоит 21,59 грн/л.

В Украине 5 апреля подорожало горючее: цены на бензин, дизель и автогаз / 2 images

Напомним, что в Украине планируется вернуть налог на горючее – это произойдет уже в июле 2023 года. Так, с уменьшенной ставки НДС на топливо до 7% с июля показатель вернется в норму в 20%.

Источник: AutoRia