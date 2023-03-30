В Україні повернуть ПДВ на пальне до 20%: що буде з цінами

В Україні планують повернути податок на пальне – це станеться вже в липні 2023 року. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, який назвав помилкою зниження податку в умовах війни

Так, ставку ПДВ на пальне зменшили до 7% замість звичайних 20%, і з липня показник прийде в норму. Чиновник зазначив, що це не допомогло детінізувати паливний бізнес.

– Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу. Я вважаю, що зниження податку ніяк не вплинуло на ціну пального, тільки на заробіток трейдерів, – заявив Гетманцев.

Утім, це вже не перші зміни, які торкнуться податків на бензин, дизель і газ. Восени 2022 року було частково повернуто податки на пальне – тоді його підняли на 3,5-4 грн за літр.

Зараз дивляться

Щоправда, поки невідомо, що буде з цінами, коли ПДВ повернуть до 20%. Цілком можливо, що буде подорожчання. Протягом осені, зими та весни ціни продовжували знижуватися.

Гетманцев додав, що на початку повномасштабного вторгнення були як правильні, так і неправильні рішення. Однак, зниження податку на пальне було ініціативою міністерства економіки.