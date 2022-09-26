Украинцы смогут обменивать водительские права в Польше: куда обращаться и что иметь при себе

Теперь украинцы смогут осуществить обмен водительского удостоверения в Варшаве.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Куда обращаться
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Для того чтобы обменять удостоверения украинцам необходимо прийти в подразделение Государственной миграционной службы Украины, а именно в Государственное предприятие “Документ”.
Что взять с собой
При себе нужно иметь паспорт и код, а также старое водительское удостоверение.
Отмечается, что процедура обмена длится в течение одного дня.
Также в МВД уточнили, что речь идет только об обмене водительских прав, а не возобновлении документа в случае потери или похищения. Над этими процедурами тоже работают.
Сообщается, что такую услугу планируют оказывать в других странах.