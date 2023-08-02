У липні українці активно завозили вживані авто. Навіть відсутність нульового розмитнення не заважає ринку авто в Україні розвиватися, нехай і не величезними кроками.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, які найпопулярніші моделі авто з пробігом купували українці в липні.

Лідером у середині літа серед вживаних авто виявився німецький Volkswagen Golf – компактний автомобіль зареєстрували 1 438 разів. Друге місце за чеським автопромом – легендарна Skoda Octavia зацікавила 889 водіїв.

Трійку лідерів замикає бюджетний Renault Megane – 729 авто. Бюджетний і недорогий в обслуговуванні автомобіль багатьох підкуповує.

Очікувано, до п’ятірки лідерів увійшов старший брат Golf – Volkswagen Passat із позначкою в 711 авто. П’яте місце за мікровеном Renault Scenic – 522 авто.

Загалом, у топі також є й електрокари – приміром, Nissan Leaf і Tesla Model 3. Не обійшлося і без дорогих авто – наприклад, Audi Q5.

Щоправда, ринок нових авто в липні 2023 практично не змінився – у п’ятірці лідерів ті ж самі моделі. Приміром, у топі – японські Toyota, французькі Renault і німецькі Volkswagen.