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Duster – у фаворитах: які нові авто купували українці в липні 2023

1 Серпня 2023, 11:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Duster – у фаворитах: які нові авто купували українці в липні 2023
Джерело: Pexels

У липні 2023 року українці придбали 5,3 тис. нових легкових авто. Це на 5% менше, ніж на початку літа.

Якщо порівнювати з липнем 2021, то показник відстає на 46%.

Експерти з Укравтопрому з’ясували, які нові автомобілі українці купували найчастіше. Як виявилося, трійка лідерів не змінилася за останні три місяці.

У топі – японські Toyota з показником у 883 авто. Надійність і невибагливість у ремонті підкуповує багатьох наших водіїв.

Друге місце за бюджетними Renault – 564 авто. Французький автопром цінується в Україні – вони дешеві в обслуговуванні, та й з ремонтом проблем не виникає.

Трійку лідерів замикає німецький виробник Volkswagen з позначкою в 525 авто.

Четверте місце за Skoda з показником у 493 авто, а замикають рейтинг люксові BMW – 385 авто.

Серед усіх нових легкових авто в Україні за липень 2023 лідерство забирає Renault Duster – 552 покупці. Компактний кросовер практично витіснив інші моделі виробника з продажів.

Нагадаємо, що в Києві повернули плату за паркування. Уже з 24 липня доведеться платити за стоянку авто на муніципальних паркінгах з 8:00 до 22:00.

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Джерело
Укравтопром
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